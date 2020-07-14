На Николаевщине на взятке задержали чиновника лесхоза

Мастер леса требовал и получил от гражданина 93 тысячи гривен за продажу леса без документов

Мастер леса требовал и получил от гражданина 93 тысячи гривен за продажу леса без документов

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГБР.



По предварительной информации, чиновник лесхоза требовал и получил от гражданина 93 тысячи грн за беспрепятственный продажа 60 кубометров лесоматериалов без оформления соответствующих документов.



Следователи ГБР задержали чиновника лесхоза после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 48 тысяч грн в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.





Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении, избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.



В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества

93 000 гривен взятки за продажу леса – ГБР задержало чиновника лесхоза Следователи территориального управления... Опубликовано Государственное бюро расследований Вторник, 14 июля 2020 г.

Напомним, сегодня заместителя начальника лицея Богуна задержан за взятку сотрудниками СБУ.