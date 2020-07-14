На Николаевщине на взятке задержали чиновника лесхоза
Следователи ГБР задержали мастера леса Лесничевского лесничества ГП «Балтское лесное хозяйство» во время получения неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГБР.
По предварительной информации, чиновник лесхоза требовал и получил от гражданина 93 тысячи грн за беспрепятственный продажа 60 кубометров лесоматериалов без оформления соответствующих документов.
Следователи ГБР задержали чиновника лесхоза после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 48 тысяч грн в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении, избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества
93 000 гривен взятки за продажу леса – ГБР задержало чиновника лесхоза Следователи территориального управления...Опубликовано Государственное бюро расследований Вторник, 14 июля 2020 г.
Напомним, сегодня заместителя начальника лицея Богуна задержан за взятку сотрудниками СБУ.