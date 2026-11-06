В Киевской области массово травят животных: что происходит
В Киевской области расследуют вероятное отравление животных. Среди жертв и уличные, и домашние питомцы
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Местная жительница села Княжичи обратилась в полицию. Она рассказала о вероятном отравлении собак и кошек. Известно, что среди погибших животных были домашние любимцы.
Правоохранители опросили возможных свидетелей. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства отравления животных и причастные к происшествию лица.
Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.
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