Певица MamaRika попала в больницу: она объяснила, что произошло

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Певица MamaRika показала кадры из больницы. Она объяснила, почему оказалась там

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

MamaRika показала кадры из больничной палаты. В момент съемки она еще восстанавливалась после наркоза. Впоследствии артистка объяснила, почему она оказалась в больнице: как оказалось, она обратилась к медикам, чтобы установить внутриматочную спираль.

"Девушки, поставила спираль. Короче, занимаюсь своим женским здоровьем. Основной месседж - я отхожу от наркоза", - говорит певица.

Известно, что рядом с ней находился ее муж.

Напомним, ранее артистка рассказывала о проблемах со здоровьем и потере голоса. Это произошло, когда у нее были концерты за границей.