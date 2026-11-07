Победительница Холостяка ждет первенца

Фото из открытых источников

Победительница Холостяка-12 сообщила о беременности. Лишь несколько месяцев назад она вышла замуж

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Блогерка Екатерина Лозовицкая и певец, участник "Голоса страны" Гидаят Сеидов сообщили о предстоящем пополнении. Они показали первое фото, где у Екатерины можно увидеть кругленький животик.

"Мы так тебе рады", – коротко прокомментировала Екатерина.

Следует отметить, что Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов поженились в сентябре этого года. Точную дату они не афишировали.

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, планируют ли они с женой детей.