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06 ноября 2026, 22:55

Похитил сейф с более чем $36 тысячами и закопал деньги в лесу: в Киеве будут судить мужчину

06 ноября 2026, 22:55
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Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве будут судить 47-летнего мужчину, обвиняемого в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями из квартиры знакомых. Общая стоимость похищенного составляет около 1,7 миллионов гривен. Деньги мужчина впоследствии зарыл в лесу на Киевщине

Об этом сообщили в Дарницкой окружной прокуратуре Киева, передает RegioNews .

По данным следствия, обвиняемый дружил с 20-летним сыном владельца квартиры. Мужчины соседствовали. В августе 2026 года молодой человек оставил в салоне автомобиля свой рюкзак, из которого 47-летний знакомый вытащил ключи от квартиры.

Впоследствии, воспользовавшись этими ключами, мужчина проник в дом и вынес оттуда сейф. Внутри было более 36 тысяч долларов, около 1350 евро, 90 тысяч гривен и ювелирные изделия.

Воровство сразу связали со знакомым семьи. Когда мужчина понял, что собранные факты указывают на его причастность, он признался в похищении денег и рассказал, что зарыл их в лесу Киевской области. По указанному месту правоохранители нашли все похищенные средства.

В то же время мужчина не сообщил, где спрятал сам сейф и ювелирные изделия.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд. Обвиняемый находится под стражей.

Его действия квалифицировали по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины — воровство, соединенное с проникновением в жилье и совершенное в особо крупных размерах.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

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