Пограничники "разорвали на куски" российские "ждуны"

Фото: Госпогранслужба

Украинские военные показали новые кадры с фронта. Пограничники сдерживают попытки врага прорваться на севере Харьковской области

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу военных подразделений "Гарт", защищающих Украину на Южно-Слобожанском направлении. Украинские пилоты уничтожают дронами российские "ждуны". Это беспилотниками, которыми россияне пытаются создать украинским защитникам проблемы с логистикой.

"Пограничники в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно уничтожают силы и средства противника, сдерживая его попытки прорыва на севере Харьковской области", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.