17:37  13 июля
Экс-министра Кожару будут держать под стражей до 25 августа
19:12  13 июля
Виновнику ДТП под Киевом, в которой погибли четыре человека, объявлено о подозрении
18:18  13 июля
На Донбассе погибли двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
13 июля 2020, 20:04 4

Рада ввела новый государственный сбор за вылет пассажиров из Украины

13 июля 2020, 20:04 4
Читайте також українською мовою
Народные депутаты внесли изменения в Воздушный кодекс
Народные депутаты внесли изменения в Воздушный кодекс
Фото:Tochka.net
Читайте також
українською мовою

Закон предлагает дополнить Воздушный кодекс Украины статьей об особенностях взимания и ставки государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины, и государственной пошлины за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорты Украины.

Об этом пишет RegioNews.

Соответствующий проект закона №2424 во втором чтении поддержали 256 депутатов, а подала его в парламент группа депутатов от "Слуги народа", "Евросолидарности", "Голоса" и "Батькивщины". В первом чтении законопроект приняли 19 мая.

Документ устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира во время воздушных перевозок в пределах Украины в размере $0,5, на международных рейсах – в размере $2, за каждую тонну груза в пределах Украины – в размере $2,5, во время международных перевозок из/в Украину – в размере $10.

Государственный авиационный сбор будут взимать с авиаперевозчиков.

При этом авиаперевозчики будут освобождены от сбора в ряде случаев, например: при перевозке высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозке гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета Министров; перевозке детей до двух лет.

Напомним, МАУ уволит 900 сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Аэропорт "Борисполь" планирует сократить 700 служащих

налог пошлина авиаперелеты авиарейсы пассажир закон Верховная Рада
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Правительство повторно внесет в Раду проект постановления о назначении вице-премьера по ОПК
13 июля 2020, 18:13
Арест на 15 суток и штрафы: Рада ужесточила наказание за нарушение ПДД
13 июля 2020, 17:48
В Украине вступил в силу порядок введения комендантского часа
13 июля 2020, 17:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Все блоги »