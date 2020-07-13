Рада ввела новый государственный сбор за вылет пассажиров из Украины

Народные депутаты внесли изменения в Воздушный кодекс

Народные депутаты внесли изменения в Воздушный кодекс

Фото:Tochka.net

Закон предлагает дополнить Воздушный кодекс Украины статьей об особенностях взимания и ставки государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины, и государственной пошлины за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорты Украины.

Об этом пишет RegioNews.

Соответствующий проект закона №2424 во втором чтении поддержали 256 депутатов, а подала его в парламент группа депутатов от "Слуги народа", "Евросолидарности", "Голоса" и "Батькивщины". В первом чтении законопроект приняли 19 мая.

Документ устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира во время воздушных перевозок в пределах Украины в размере $0,5, на международных рейсах – в размере $2, за каждую тонну груза в пределах Украины – в размере $2,5, во время международных перевозок из/в Украину – в размере $10.

Государственный авиационный сбор будут взимать с авиаперевозчиков.

При этом авиаперевозчики будут освобождены от сбора в ряде случаев, например: при перевозке высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозке гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета Министров; перевозке детей до двух лет.

Напомним, МАУ уволит 900 сотрудников из-за пандемии коронавируса.