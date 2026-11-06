В Виннице 12-летний мальчик погиб на железной дороге

Фото: ГСЧС

Трагедия произошла 6 ноября в Виннице. Спасатели призывают родителей объяснять детям об опасности "развлечений" на железной дороге

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что 12-летний мальчик скончался от поражения током. В момент трагедии он находился на крыше вагона. Спасатели сняли тело ребенка и передали его правоохранителям.

"Призываем родителей объяснять детям опасность таких развлечений. Контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением: смертельное поражение током возможно даже без прикосновения к проводам", - говорят в ГСЧС.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.