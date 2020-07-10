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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июля 2020, 12:37 1

"Укрзализныця" в августе готова возобновить полноценное пассажирское сообщение

10 июля 2020, 12:37 1
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Уже возобновила движение треть поездов дальнего следования
Уже возобновила движение треть поездов дальнего следования
Фото: flickr
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"Укрзализныця" планирует уже в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение, если эпидемиологическая ситуация в Украине улучшится.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик во время рабочей поездки в Западную Украину, передает RegioNews.

В Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний короновирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами", - сообщил чиновник.

Он добавил, что уже восстановлено треть пригородных поездов и маршрутов дальнего следования.

Железнодорожники также рассмотрят возможность установки на Львовском вокзале инфракрасных систем скрининга температуры

Уже в ближайшее время мы установим такие системы на киевском вокзале и протестируем их. В дальнейшем аналогичное оборудование может быть установлено и на львовском вокзале", - добавил Юрик.

Напомним, 7 июля "Укрзализныця" возобновила движение еще 12 пригородных поездов.

коронавирус карантин Укрзализныця транспорт пассажир
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