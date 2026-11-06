В Харьковской области "юрист" выманивал из больного военного 10 тысяч "зелеными"

Фото: прокуратура

В Харьковской области задержан 28-летний злоумышленник. Известно, что он хотел заработать деньги на военном

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, у военного Национальной гвардии были проблемы со здоровьем, и поэтому хотел перевестись в подразделение в более безопасный регион. Мужчина, ранее работавший юрисконсультом, предложил ему "помощь".

Злоумышленник убедил военного, что имеет связки, а в случае отказа - у защитника могут возникнуть трудности с переводом. За свою "помощь" злоумышленник требовал 10 тысяч долларов. Он был задержан после получения денег.

Теперь дельцу грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов. Два адвоката и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, которая находилась в пользовании воинской части.