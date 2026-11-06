Дизель наконец падает: как изменились ценники на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. При этом дизельное топливо после длительного подорожания наконец-то опустилось в стоимости.
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 6 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,37 гривны за литр (-0,18 гривны);
- бензин А-95 – 89,57 гривны за литр (-0,27 гривны);
- бензин А-92 – 85,50 гривны за литр (-0,05 гривны);
- дизтопливо – 104,57 гривны за литр (-0,07 гривны);
- автогаз – 59,93 гривны за литр (+0,49 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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