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16 июня 2020, 11:13 14

Возле Винницы пьяная женщина сбила четырех детей: один ребенок в коме

16 июня 2020, 11:13 14
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В момент происшествия дети играли во дворе
В момент происшествия дети играли во дворе
Фото: Нацполиция
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В Винницкой области в селе Слободка 32-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля "ВАЗ 21103", наехала на четырех детей. Один из мальчиков получил открытую черепно-мозговую травму, он находится в реанимации в состоянии травматической комы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Винницкой области.

Предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница, во время разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, которые играли у соседского двора.

Женщина находилась за рулем в состоянии опьянения. Она задержана в процессуальном порядке", - сообщили в полиции.

В результате происшествия пострадали маленькие дети в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет. Их каретой "скорой" с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса. Виновнице наезда грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Вознесеновском районе Запорожье советник мэра Владимир Кияница попал в аварию. После проверки нарколога выяснилось, что в его крови 1,8 промилле алкоголя.

ДТП Винницкая область авто дети авария
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