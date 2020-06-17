Винницкие "Дети Моргунова" связаны с нардепом от "Слуги народа" - СМИ

Журналисты нашли доказательства, которые подтверждают, что за популярным винницким интернет-сообществом стоят "Слуги народа".

Журналисты нашли доказательства, которые подтверждают, что за популярным винницким интернет-сообществом стоят "Слуги народа".

Также журналисты считают, что финансирование этого проекта и винницких "Слуг народа" в целом осуществляет один из местных криминальных авторитетов

Об этом пишет издание wave.vinnica.ua, передает RegioNews.

"Винницкая волна" провела расследование и выяснила, что участниками общественной организации "Центр защиты винничан", которая была создана специально под местные выборы, оказались помощники нардепа от "Слуги Народа” Максима Пашковского, а также те самые "Дети Моргунова”, которые 26 мая носили по Виннице огромный портрет городского головы в образе полководца", - говорится в публикации.

Издание обнародовало фото, свидетельствующие это.

Также СМИ заявляет о вероятной причастности к "Детям Моргунова" депутата Винницкого городского совета Анны Давыденко.

Кроме того, издание пишет, что журналисты почти полгода проводили расследование связей винницких "слуг народа” Максима Пашковского и Анатолия Драбовського с криминальным авторитетом Владимиром Продивусом.

Им удалось собрать достаточно доказательств, чтобы заявить, что деятельность винницких "слуг народа” финансируется Продивусом и является частью плана по захвату власти в Виннице и Винницкой области представителями криминалитета.

Детальное расследование доступное по этой ссылке.

Напомним, сообщество "Дети Моргунова" за непродолжительное время существования стала довольно известным в Facebook. Их клипы, что в саркастической форме прославляют городского голову, стали настоящими хитами. "Дети Моргунова" презентовали в сети даже гимн мэру Винницы Моргунов, ты наш несгибаемый лидер!"

Мэр винницы Сергей Моргунов считает "детей" грязной пиар-компанией накануне местных выборов.

В команде городского головы выясняют заказчика и считают, что к этому имеет отношение известный блогер и политик Анатолий Шарий.

По инсайдерской информации издания "Na Parise", акцию "детей Моргунова" контролировал брат одного из винницких нардепов.