Президент уволил главу Винницкой ОГА Владислава Скальского – источник
Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского.
Об этом сообщил источник RegioNews в Офисе президента.
Причиной такого решения называют тот факт, что Скальский так и не смог стать частью команды президента, а также ориентировался на бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана и часть партии "Европейская солидарность".
По словам источника, в Офисе президента еще выжидают, как это объяснить, после чего Указ об увольнении председателя Винницкой ОГА будет опубликован.
Скальский занимал должность председателя Винницкой облгосадминистрации с 18 сентября 2019 года.
Напомним, 12 июня Кабинет министров Украины согласовал решение об увольнении Владислава Скальского с должности председателя Винницкой ОГА и назначение вместо него Сергея Борзова.