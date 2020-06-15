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15 июня 2020, 10:56 24

Президент уволил главу Винницкой ОГА Владислава Скальского – источник

15 июня 2020, 10:56 24
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Ранее Кабинет министров согласовал решение о его увольнении
Фото: Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского.

Об этом сообщил источник RegioNews в Офисе президента.

Причиной такого решения называют тот факт, что Скальский так и не смог стать частью команды президента, а также ориентировался на бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана и часть партии "Европейская солидарность".

По словам источника, в Офисе президента еще выжидают, как это объяснить, после чего Указ об увольнении председателя Винницкой ОГА будет опубликован.

Скальский занимал должность председателя Винницкой облгосадминистрации с 18 сентября 2019 года.

Напомним, 12 июня Кабинет министров Украины согласовал решение об увольнении Владислава Скальского с должности председателя Винницкой ОГА и назначение вместо него Сергея Борзова.

Владимир Зеленский увольнение Офис президента Винницкая область ОГА Владислав Скальский
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