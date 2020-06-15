Президент уволил главу Винницкой ОГА Владислава Скальского – источник

Ранее Кабинет министров согласовал решение о его увольнении

Ранее Кабинет министров согласовал решение о его увольнении

Фото: Facebook

Об этом сообщил источник RegioNews в Офисе президента.

Причиной такого решения называют тот факт, что Скальский так и не смог стать частью команды президента, а также ориентировался на бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана и часть партии "Европейская солидарность".

По словам источника, в Офисе президента еще выжидают, как это объяснить, после чего Указ об увольнении председателя Винницкой ОГА будет опубликован.

Скальский занимал должность председателя Винницкой облгосадминистрации с 18 сентября 2019 года.

Напомним, 12 июня Кабинет министров Украины согласовал решение об увольнении Владислава Скальского с должности председателя Винницкой ОГА и назначение вместо него Сергея Борзова.