В захваченном в Луцке автобусе есть раненый, беременная женщина и ребенок
Захватчик настаивает на исполнении своих требований: записи видеообращений первых лиц государства.
Об этом террорист сообщил журналистам канала НТА.
К написанному мне добавить нечего. Эти требования выполняются - я отпускаю людей. Полиция не идет мне на встречу. Ни одного шага я не видел, одни провокации.
Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок. Что вам еще интересно ... Не один г ** дон, с тех перечисленных мной, не выложил в сеть видеообращение о том, что я просил", - говорит Максим Кривош.
После передачи продуктов и воды полицейский повторно подошел и попытался договорится о том, чтобы террорист выпустил хотя бы ребенка, но в ответ прозвучал выстрел.
Ситуация накалилась, полиция запретила снимать автобус.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.
В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.
Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.
Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена. До этого он не разрешал передавать заложникам воду и продукты.
Около часа назад одному из полицейских террорист разрешил подойти к автобусу и передать воду.