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21 июля 2020, 19:55 11

В захваченном в Луцке автобусе есть раненый, беременная женщина и ребенок

21 июля 2020, 19:55 11
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Захватчик настаивает на исполнении своих требований: записи видеообращений первых лиц государства.

Об этом террорист сообщил журналистам канала НТА.

К написанному мне добавить нечего. Эти требования выполняются - я отпускаю людей. Полиция не идет мне на встречу. Ни одного шага я не видел, одни провокации.

Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок. Что вам еще интересно ... Не один г ** дон, с тех перечисленных мной, не выложил в сеть видеообращение о том, что я просил", - говорит Максим Кривош.

После передачи продуктов и воды полицейский повторно подошел и попытался договорится о том, чтобы террорист выпустил хотя бы ребенка, но в ответ прозвучал выстрел.

Ситуация накалилась, полиция запретила снимать автобус.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена. До этого он не разрешал передавать заложникам воду и продукты.

Около часа назад одному из полицейских террорист разрешил подойти к автобусу и передать воду.

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