Поліція посилила заходи безпеки у Києві
Задіяли додаткові наряди поліції та Нацгвардію України
Задіяли додаткові наряди поліції та Нацгвардію України
Під посиленим наглядом правоохоронців перебуватимуть не лише вулиці Києва, але й місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метрополітену тощо.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції України, пише RegioNews.
У поліції нагадали, як правильно поводитися на вулицях і в приміщеннях у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів.
Поліція закликала зберігати спокій та не провокувати паніку.
Столична поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста До забезпечення публічної безпеки та громадського порядку...Опубліковано Поліція Києва Вівторок, 21 липня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні у Києві біля метро "Мінська" прогримів вибух.
Після цього, хвиля "мінувань" прокотилася по всій Україні. Повідомляють про "мінування" у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі.
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