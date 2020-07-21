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В зоні ООС помер один із поранених сьогодні на Донбасі військових
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21 липня 2020, 19:34 1

В зоні ООС помер один із поранених сьогодні на Донбасі військових

21 липня 2020, 19:34 1
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Отримані поранення виявилися несумісними з життям
Отримані поранення виявилися несумісними з життям
Фото: УП
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Один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - йдеться в повідомленні.

Загалом, від початку доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.

Із сумом повідомляємо, що один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 21 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні 21 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС загиблі поранення Донецька область Луганська область
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