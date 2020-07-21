В зоні ООС помер один із поранених сьогодні на Донбасі військових

Отримані поранення виявилися несумісними з життям

Отримані поранення виявилися несумісними з життям

Фото: УП

Один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - йдеться в повідомленні.

Загалом, від початку доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.

Нагадаємо, сьогодні 21 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.