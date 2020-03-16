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16 березня 2020, 10:24 10

Коронавірус у Чернівцях: лікарі ВООЗ не доїхали, пенсіонерам носитимуть продукти додому

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16 березня 2020, 10:24 10
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Через закриття кордонів місія ВООЗ екстрено повернулася додому, так і не доїхавши до Чернівців

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА, на засіданні штабу з попередження коронавірусу. Тут же обговорили стандарт надання соціальної підтримки одиноким літнім особам, пише Regionews.

В області буде актуалізована інформація про кількість осіб зазначеної категорії, визначена їх потреба в дезінфікуючих засобах, продуктах і медикаментах, а також спроможність у власному забезпеченні за підтримки родичів, волонтерів та громадських організацій.

Щоб упередити поширення інфекції та посилити соціальний захист потребуючих, райдержадміністраціям, Чернівецькій міській раді, ОТГ доручено створити мобільні робочі групи, які відвідуватимуть одиноких громадян, аби забезпечити їх необхідними деззасобами, продуктами харчування, ліками.

Доручено також розробити план співпраці між сімейними лікарями і місцевими надавачами соціальних послуг та долучити до спільної роботи представників громадських організацій, волонтерів.

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.

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