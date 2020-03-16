В Луцке продуктовые магазины заставят сделать разметки для безопасности

В Луцке власть потребует от всех продуктивности магазинов, чтобы те сделали разметку по безопасного расстояния

Фото: Страница Игоря Полищука в Facebook

В Луцке власть потребует от всех продуктивности магазинов, чтобы те сделали разметку по безопасного расстояния

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