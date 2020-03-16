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16 марта 2020, 11:26 3

В Луцке продуктовые магазины заставят сделать разметки для безопасности

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16 марта 2020, 11:26 3
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В Луцке власть потребует от всех продуктивности магазинов, чтобы те сделали разметку по безопасного расстояния
Фото: Страница Игоря Полищука в Facebook
В Луцке власть потребует от всех продуктивности магазинов, чтобы те сделали разметку по безопасного расстояния

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник городского головы Игорь Полищук.

В частности, такие разметку надо будет сделать в кассовых зонах и, если это необходимо, на улице.

"Будем требовать от всех продуктовых магазинов и маркетов, которые будут работать сделать разметку по безопасного расстояния в кассовых зонах и, в случае необходимости, на улице. Также работаем над тем, чтобы ограничить максимально допустимую одновременную количество людей в помещении магазина", - написал Полищук.

Будемо вимагати від усіх продуктових магазинів та маркетів, які будуть працювати зробити розмітку щодо безпечної...

Опубліковано Ihor Polishchuk Понеділок, 16 березня 2020 р.

Напомним, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. То же касается Ивано-Франковска.

В Черновцах аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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