Фото: НАБУ

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі щодо військовослужбовців, яких підозрюють у вимаганні 4,48 млн гривень від представників підприємства за безперешкодне прийняття засобів радіоелектронної боротьби для Збройних сил України

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, передає RegioNews.

За даними слідства, у жовтні 2025 року громадська організація уклала договір із приватним товариством на закупівлю засобів РЕБ загальною вартістю понад 22,4 млн гривень.

Один з офіцерів військової частини ЗСУ, який був пов’язаний із процесом прийняття обладнання, спочатку зажадав від представників виробника 10% від суми контракту — 2,24 млн гривень. За ці гроші він обіцяв забезпечити безперешкодне прийняття обладнання військовою частиною.

Після того як представники підприємства відмовилися платити, офіцер залучив до схеми інших військовослужбовців. Вони почали створювати перешкоди під час прийняття засобів РЕБ, а суму неправомірної вигоди збільшили до 20% від вартості договору — 4,48 млн гривень.

У межах реалізації схеми один із військовослужбовців, який виконував роль пособника, отримав першу частину хабаря — 20 тисяч доларів США.

Згодом учасники схеми почали вимагати ще 80 тисяч доларів.

Під час досудового розслідування про підозру повідомили ще одній особі. За версією слідства, вона надавала учасникам злочину поради, допомагала усувати перешкоди під час його вчинення та отримала частину неправомірної вигоди.

Наразі досудове розслідування завершене, матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт можуть скерувати до суду.

Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову.