Фото: Офіс Президента

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради 23 листопада проголосувала за застосування процедури примусового приводу до колишнього міністра оборони Михайла Федорова

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Його мають доставити на засідання ТСК 7 грудня. За відповідне рішення проголосували 8 із 14 членів комісії.

Як повідомили в ТСК, Федорова тричі належним чином запрошували надати свідчення, однак він жодного разу не з'явився на засідання.

Зокрема, 31 серпня ексміністр проігнорував запрошення та не повідомив причин неявки. 4 вересня у Фонді "Східна Європ", де Федоров на той момент працював і мав бронювання від мобілізації, заявили, що він перебуває у закордонному відрядженні. Водночас йому пропонували долучитися до засідання онлайн, але він цього не зробив.

14 вересня фонд підтвердив отримання чергового запрошення. Однак замість особистої участі до комісії надійшов лист від адвоката Федорова.

У ТСК наголошують, що закордонне відрядження за наявності можливості долучитися дистанційно та незгода з рішеннями комісії не є поважними причинами для неявки.

Тому, посилаючись на статтю 19 Закону України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", комісія вирішила звернутися до Національної поліції для забезпечення примусового приводу.

Засідання, на яке мають доставити Федорова, заплановане на 7 грудня в Києві за адресою: Хрещатик, 36, зала засідань Київської міської ради.

Нагадаємо, Михайло Федоров очолював Міністерство оборони України з 14 січня до 16 липня 2026 року. Після звільнення він відмовився від інших посад, запропонованих президентом Володимиром Зеленським.

У серпні 2026 року Федоров погодився на посаду радника міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він зазначив, що допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни.

Окрім того, Федоров став гостьовим лектором Українського католицького університету.