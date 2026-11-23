Фото: ДСНС

У Краснопільській громаді російський FPV-дрон на оптоволокні атакував автомобіль, який доставляв місцевим жителям продукти та хліб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Атака сталася під час розвантаження товару поблизу магазину. Через близьке розташування автомобіля до будівлі існувала загроза поширення вогню.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили перекидання полум'я на магазин.

Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці 23 листопада у Запоріжжі внаслідок атаки FPV-дрона постраждала жінка.