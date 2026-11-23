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На Дубенщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення постраждали двоє людей, одну з жінок довелося деблокувати рятувальникам

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Аварія сталася 22 листопада близько 21:05 на автодорозі М-19 "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" поблизу села Дитиничі Тараканівської громади.

На місце події прибули рятувальники з Дубна. В одному з понівечених автомобілів була затиснута жінка 1972 року народження. За допомогою спеціального обладнання її деблокували.

Також вогнеборці від'єднали акумуляторні батареї пошкоджених автомобілів, щоб запобігти можливому загорянню.

Загалом у ДТП постраждали двоє людей. Причини та обставини аварії встановлюють фахівці та правоохоронці.

Нагадаємо, в Броварському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 56-річний водій автомобіля Nissan, який з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.