На Рівненщині після зіткнення трьох авто рятувальники деблокували жінку
На Дубенщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення постраждали двоє людей, одну з жінок довелося деблокувати рятувальникам
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.
Аварія сталася 22 листопада близько 21:05 на автодорозі М-19 "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" поблизу села Дитиничі Тараканівської громади.
На місце події прибули рятувальники з Дубна. В одному з понівечених автомобілів була затиснута жінка 1972 року народження. За допомогою спеціального обладнання її деблокували.
Також вогнеборці від'єднали акумуляторні батареї пошкоджених автомобілів, щоб запобігти можливому загорянню.
Загалом у ДТП постраждали двоє людей. Причини та обставини аварії встановлюють фахівці та правоохоронці.
Нагадаємо, в Броварському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 56-річний водій автомобіля Nissan, який з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.