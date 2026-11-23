Фото: ДСНС Київщини

На Київщині тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого російським ударом будинку в Димері. Доля ще двох людей залишається невідомою

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, впродовж ночі рятувальники продовжували розбирати завали, з-під яких дістали тіла ще семи загиблих.

Тим часом лікарі надають допомогу постраждалим. Серед них – 7-річний Давид, якого напередодні врятували з-під уламків будинку. Хлопчик перебуває в лікарні разом із батьками. Також госпіталізовані ще четверо поранених, зокрема жінка, яка провела під завалами майже 22 години.

Пошуково-рятувальну операцію доводилося призупиняти через загрозу повторних російських ударів і небезпеку від ударних безпілотників.

Зеленський наголосив, що виробництво російських дронів, зокрема "Шахедів", залежить від іноземних компонентів – передусім двигунів і чипів. Він закликав міжнародних партнерів посилювати санкції та контроль за експортом, щоб обмежити можливості Росії виробляти зброю.

"Санкції світу, контроль за дотриманням санкційних режимів і реальне посилення експортного контролю – це те, що може обмежити російське виробництво зброї. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають тиску на агресора, допомагають і захисту життя", – зазначив український президент.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок російської атаки зруйновано багаоповерхівку. Раніше рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована. Було відомо про 11 загиблих, серед них 18-річний юнак.

Рятувальники також витягнули з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки 7-річного хлопчика. Дитина провела під уламками будинку в Димері близько 13-14 годин після російського удару.