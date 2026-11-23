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Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, двоє місцевих жителів натрапили на російський дрон, який здетонував. Від отриманих тяжких травм хлопець загинув на місці.

Григоров закликав бути вкрай обережними, адже загроза від вибухонебезпечних предметів залишається особливо високою у прикордонних громадах.

У жодному разі не можна наближатися до невідомих предметів, торкатися їх або намагатися перемістити. Це можуть бути нерозірвані боєприпаси, ворожі безпілотники та інші небезпечні об'єкти.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.

Нагадаємо, в Україні через російські міни станом на жовтень 2026 року загинули 510 людей, серед них 26 дітей. Серед постраждалих – пенсіонери, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури, фахівці з розмінування та представники інших категорій населення.