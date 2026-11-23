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В Ужгороді під час надання медичної допомоги 37-річному чоловікові його брат застосував фізичну силу до працівників швидкої допомоги

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Інцидент стався 22 листопада. Бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик до чоловіка з травмою голови та раною лівого вуха.

Коли медики готували пацієнта до госпіталізації, його брат напав на працівників швидкої та застосував до них фізичну силу.

На місце події викликали патрульну поліцію. У присутності правоохоронців пацієнт відмовився від госпіталізації.

Обставини інциденту наразі уточнюються.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція розслідує побиття працівника "швидкої". Бригада медиків прибула в село для надання допомоги жінці. На місці виклику між 67-річним лікарем та 54-річним чоловіком пацієнтки виник конфлікт, під час якого місцевий житель побив медика.