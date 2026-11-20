Фото: НАБУ та САП

НАБУ і САП викрили керівника одного з підрозділів Департаменту захисту національної державності СБУ на розголошенні таємниці досудового розслідування та одержанні неправомірної вигоди

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець налагодив системну передачу інформації з обмеженим доступом зацікавленим особам в обмін на дорогі подарунки та послуги.

Правоохоронці встановили два епізоди ймовірної корупційної діяльності.

Оплачений відпочинок у Буковелі за злив інформації

Перший епізод стосується розслідування НАБУ і САП щодо заволодіння нафтою та нафтопродуктами ПАТ "Укрнафта".

Наприкінці 2024 року посадовець СБУ, за версією слідства, домовився з довіреною особою одного з бенефіціарів так званої групи "Приват" передавати інформацію про перебіг розслідування та заплановані слідчі дії.

Отримані відомості могли допомагати фігурантам обходити обмеження, пов'язані із санкціями, арештом активів та розшуком.

В обмін на цю інформацію довірена особа оплатила посадовцю відпочинок у готелі Radisson Blu Resort Bukovel вартістю 160 тисяч гривень. Наприкінці грудня 2024 року там відпочивали його дружина та діти.

BMW X5 за інформацію із закритих баз

Другий епізод, за даними слідства, стався у 2023 році. Тоді посадовець СБУ вступив у корупційну змову з колишнім директором з буріння АТ "Укргазвидобування", яке входить до групи "Нафтогаз".

За винагороду службовець погодився передавати йому інформацію з обмеженим доступом, зокрема з закритих державних баз даних, а також відомості, які перебували в розпорядженні операторів і провайдерів телекомунікацій.

За надання цих даних колишній топменеджер придбав для посадовця автомобіль BMW X5. Щоб приховати реального користувача, у червні 2023 року машину оформили на підконтрольну хабародавцю компанію. Водночас фактично автомобілем користувалися посадовець СБУ та його дружина.

Наразі про підозру повідомили трьом особам:

Посадовцю СБУ – за одержання неправомірної вигоди та розголошення даних досудового розслідування.

Довіреній особі одного з бенефіціарів групи "Приват" – за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Колишньому директору з буріння АТ "Укргазвидобування" – за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди протиправної діяльності.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття під час операції "Карфаген" злочинної групи, до складу якої входили щонайменше 12 осіб.

Слідство встановило, що учасники групи займалися діяльністю кол-центрів, продажем наркотиків та виготовленням підробленої іноземної валюти. Ймовірно, злочинну діяльність прикривали окремі правоохоронці із СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Згодом у СБУ повідомили, що виконувач обов’язків голови відомства Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні. Також він запропонував Єгору Буркіну здатися правоохоронцям.

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністри та посадовці, чиї прізвища фігурують у розмовах учасників справи "Карфаген", за інформацією правоохоронців і антикорупційних органів, не причетні до контактів зі злочинним угрупованням.