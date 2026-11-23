Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Ворожий удар прийшовся по будівлі приватної клініки, яка наразі не працює. На третьому поверсі виникла пожежа, яку рятувальникам уже вдалося локалізувати.

На жаль, відомо про трьох загиблих.

Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, в понеділок, 23 листопада, російські війська атакували автомобіль, який евакуйовував цивільних із Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка. Ще двоє людей, яких евакуйовували, також чоловік і жінка, зазнали поранень.