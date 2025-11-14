17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 22:11

Чернишову вручили клопотання про арешт у справі "Міндічгейт": сума понад 1,3 млн $

14 листопада 2025, 22:11
фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

НАБУ та САП повідомили, що колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" – місця, де відбувалося легалізування коштів, отриманих злочинним шляхом. Цей об’єкт контролював керівник злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу Чернишову та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою. Дії кваліфіковано за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Раніше Чернишов вже фігурував у розслідуванні НАБУ та САП щодо зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У межах масштабної антикорупційної операції детективи проводили обшуки у ряді високопосадовців та керівників підприємств, серед яких ексміністр енергетики Галущенко та представники НАЕК "Енергоатом".

У рамках справи вже застосовано запобіжні заходи до інших фігурантів: Дмитро Басов отримав арешт із заставою 40 млн грн, радник Галущенка Миронюк – із заставою 126 млн грн, а ще кілька осіб відправлено під 60-денний арешт. Кабінет Міністрів запропонував запровадження персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці під час операції "Мідас", розслідування якої тривало понад два роки. Детективи вийшли на таємні "бек-офіси" – конспіративні приміщення поза офіційними структурами, де ділили мільйонні хабарі та домовлялися про вплив на держустанови.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
