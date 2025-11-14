фото: з відкритих джерел

Колишньому віцепрем’єру Чернишову вручили клопотання про арешт у справі про легалізацію понад 1,3 млн доларів і євро готівкою

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

НАБУ та САП повідомили, що колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" – місця, де відбувалося легалізування коштів, отриманих злочинним шляхом. Цей об’єкт контролював керівник злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу Чернишову та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою. Дії кваліфіковано за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Раніше Чернишов вже фігурував у розслідуванні НАБУ та САП щодо зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У межах масштабної антикорупційної операції детективи проводили обшуки у ряді високопосадовців та керівників підприємств, серед яких ексміністр енергетики Галущенко та представники НАЕК "Енергоатом".

У рамках справи вже застосовано запобіжні заходи до інших фігурантів: Дмитро Басов отримав арешт із заставою 40 млн грн, радник Галущенка Миронюк – із заставою 126 млн грн, а ще кілька осіб відправлено під 60-денний арешт. Кабінет Міністрів запропонував запровадження персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці під час операції "Мідас", розслідування якої тривало понад два роки. Детективи вийшли на таємні "бек-офіси" – конспіративні приміщення поза офіційними структурами, де ділили мільйонні хабарі та домовлялися про вплив на держустанови.