Росіяни атакували евакуаційний автомобіль у Краматорську: є загиблі та поранені
У понеділок, 23 листопада, російські війська атакували автомобіль, який евакуйовував цивільних із Краматорська Донецької області
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
Внаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка. Ще двоє людей, яких евакуйовували, також чоловік і жінка, зазнали поранень. Наразі їм надають необхідну меддопомогу.
Зазначається, що автомобіль мав чітке маркування, яке вказувало на його використання для евакуації цивільного населення. Попри це, транспорт потрапив під російський удар.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки на Лозову Харківської області збільшилась до семи людей.
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