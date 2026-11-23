Фото: ДСНС

Наразі відомо про 12 постраждалих внаслідок російської атаки на Лозову Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Поранень зазнали чоловіки віком 20, 60 та 70 років. Усі троє отримали неважкі травми та не потребували госпіталізації.

Ще восьми людям із гострою реакцією на стрес медики надали допомогу на місці.

Оновлено: За інформацією прокуратури, росіяни завдали комбінованого удару по місту, попередньо, ракетою типу "Бандероль" та БпЛА типу "Герань-4". Постраждали 12 людей: четверо з них дістали поранення, ще восьмеро – гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, російські війська атакували місто Лозова Харківської області вранці 23 листопада. Раніше повідомлялося про сімох постраждалих.