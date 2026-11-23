Фото: поліція

У Києві поліцейські затримали 41-річного чоловіка, який обікрав жінку після побачення. Поки вона спала, він викрав її телефон і дублянку та втік із квартири

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До правоохоронців звернулася мешканка Святошинського району, яка після вечора з новим знайомим виявила зникнення особистих речей.

Напередодні жінка познайомилася з чоловіком на вулиці. Він запропонував разом випити, після чого киянка запросила його до себе додому. Коли господиня заснула, гість забрав її мобільний телефон і шкіряну дублянку та залишив квартиру.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний киянин, раніше судимий за майнові злочини. Під час обшуку в нього вилучили викрадені речі, які повернуть власниці.

Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.