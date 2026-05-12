Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

2021 рік. Публічно Зеленський та Єрмак обіцяють мир з Росією, кажуть, що армія не на часі

Фото: "Українська правда"

Шок. Кооператив "Династія" виріс на крові Бучі? НАБУ виклало новий шокуючий ролик, який пояснює, чому Андрєй Єрмак отримав підозру.

Там якраз описана чітка хронологія, як народу розказували одне, а на ділі — замість ракетної програми вчасно і якісного ТРО та банальних траншей по всьому кордону – копали басейни і закладали сауни для себе коханих.

Окремо акцентую увагу на кількох датах.

2021 рік. Публічно Зеленський та Єрмак обіцяють мир з Росією, кажуть, що армія не на часі. На ділі закладають памʼятні колби під котеджі "Династія" і запрошують священника на освячення.

Червень 2021 рік. У березні та квітні 2021 року Росія нарощувала свої сили поблизу російсько-українського кордону, Байдену не вдалось уламати Путіна на мир у Женеві, а наші зе-щурі починають заливати гроші у велике будівництво. Більше того, ще 30 березня 2021 року тодішній Головком Хомчак розказав у закритому режимі Ради депутатам про ескалацію. У той же день слуга народу Анна Колісник стала відомою через есемес зі словами: "Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни".

Після вторгнення росіян у 2022 році будівництво резиденції "Династія" не зупинилось. "І навіть продовжилось більш активно", – заявляє детектив із відео НАБУ. Кум Єрмака та Зеленського Че Гевара просить працювати швидше і в кілька змін.

На відео зафіксована дата одної із таких розмов – 19.03.2022 року. Там російськомовний мужчина каже: "сформуйте варіанти, хто може вийти на будівництво, а хто ні". Вдумайтесь, у той час в паралельній реальності Бучі –окупанти розстрілювали людей пачками. Чоловіків, волонтерів, які везли корм собачому притулку і мам з дітьми, які шукали порятунку.

Це просто немислимо. На що розраховували ці дружки гаранта? На те, що в окупації у них буде кооператив на чотирьох?

Другий епізод – 29.03.2022

Там уже сам Че Гевара каже, що треба пришвидшуватись із будівництвом, бо ж вікна, дах і черепиця замовлені.

В цей же час Росія ракетами обстрілює Миколаївську ОДА. Гине 37 людей – і це найбільша масова загибель людей у Миколаєві за часи нинішньої війни.

В той же час 30 квітня під Бучею в лісі поруч з селом Мироцьке було знайдено інше поховання з трьома тілами. Чоловіків перед вбивством жорстоко катували, на руках і ногах було виявлено кульові поранення, вбивали їх пострілом у вухо. Жертвам зв'язували руки, намотували на обличчя тканину, у деяких у роті був кляп.

Але хулі! Кооператив Династія кладе черепицю на крові.

Окремо заслуговує уваги шматок із Єрмаком, якого у відео НАБУ називає Р2 і трохи розмило його фірмове хлібало.

Так от у жовтні-грудні 2021 року, коли американці уже трубили, що війна неминуча, Андрєй з дизайнеркою обирали, які будуть інтерʼєри в маєтку.

16.02.2022 року Андрєй і та ж дизайнерка узгоджують деталі…. майбутнього гардеробу. А це на секунду – був момент, коли плебсу запропонували забути про сірники і гречку і думати про травневі шашлики.

НАБУ показало візуалізацію – дорого, багато. Думаю, Росгвардія і всякі там псковські десантники оцінили б такі хороми сповна у разі повної окупації.

Кінець червня 2022 року. Теж критичний момент, бо західні партнери уже нарешті почали розкачуватись – накладали санкції на Росію і почали давати зброю. Але Андрєй і товариші зайняті правками інтерʼєрів.

У липні 2025 році фантастична корупційна четвірка занепокоїлась, що НАБУ і САП викриють ці "темні справи". Тож саме народилась ідея не просто розігнати антикорупційні органи, а й відправити детективів на фронт. Тобто застосувати "формулу Штанька" з утилізації політичних опонентів і загрози власному збагаченню.

Тут не можу не згадати феноменальну цитату Цукермана:

"НАБУ всіх (на фронт – ред). Так, люди навчені зі зброєю. Пи***йте на Покровськ і катайтеся там", – говорить він.

Тож, що маємо як підсумок?

Андрєй і Вова розказували народу, як треба економити на підготовці до війни, а то буде срака економіці. На ділі – палкі друзі влаштували дорогуще корупційне будівництво і не припиняли його ні на день, коли йшла битва за Київ, а окупанти влаштували масові розстріли під Києвом.

Два. Криса Чернишов, який був міністром розвитку громад на той час – ніяким чином не поспівчував трагедії того ж Миколаєва, де ракета убила кілька десятків жінок, які працювали в адміністрації. Зі своєю жінкою вони обирали черепицю для маєтку.

Андрєй уже навесні 2022 року влаштував собачі бої з Залужним. І поки генерал робив свою роботу – сам обирав шпалери для власної гардеробної і яке винохраніліще буде у нього на кухні.

А саме головне – не зважаючи на реальну загрозу окупації всі ці друзі будували свої котеджі і вважали, що якось воно та буде. І зійдуться посередині.

Мерзенні потвори. Це реально зло, як у фільмі "Дзвінок", яке вилізло із каналів 1+1 та Інтер.