Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни
Шок. Кооператив "Династія" виріс на крові Бучі? НАБУ виклало новий шокуючий ролик, який пояснює, чому Андрєй Єрмак отримав підозру.
Там якраз описана чітка хронологія, як народу розказували одне, а на ділі — замість ракетної програми вчасно і якісного ТРО та банальних траншей по всьому кордону – копали басейни і закладали сауни для себе коханих.
Окремо акцентую увагу на кількох датах.
2021 рік. Публічно Зеленський та Єрмак обіцяють мир з Росією, кажуть, що армія не на часі. На ділі закладають памʼятні колби під котеджі "Династія" і запрошують священника на освячення.
Червень 2021 рік. У березні та квітні 2021 року Росія нарощувала свої сили поблизу російсько-українського кордону, Байдену не вдалось уламати Путіна на мир у Женеві, а наші зе-щурі починають заливати гроші у велике будівництво. Більше того, ще 30 березня 2021 року тодішній Головком Хомчак розказав у закритому режимі Ради депутатам про ескалацію. У той же день слуга народу Анна Колісник стала відомою через есемес зі словами: "Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни".
Після вторгнення росіян у 2022 році будівництво резиденції "Династія" не зупинилось. "І навіть продовжилось більш активно", – заявляє детектив із відео НАБУ. Кум Єрмака та Зеленського Че Гевара просить працювати швидше і в кілька змін.
На відео зафіксована дата одної із таких розмов – 19.03.2022 року. Там російськомовний мужчина каже: "сформуйте варіанти, хто може вийти на будівництво, а хто ні". Вдумайтесь, у той час в паралельній реальності Бучі –окупанти розстрілювали людей пачками. Чоловіків, волонтерів, які везли корм собачому притулку і мам з дітьми, які шукали порятунку.
Це просто немислимо. На що розраховували ці дружки гаранта? На те, що в окупації у них буде кооператив на чотирьох?
Другий епізод – 29.03.2022
Там уже сам Че Гевара каже, що треба пришвидшуватись із будівництвом, бо ж вікна, дах і черепиця замовлені.
В цей же час Росія ракетами обстрілює Миколаївську ОДА. Гине 37 людей – і це найбільша масова загибель людей у Миколаєві за часи нинішньої війни.
В той же час 30 квітня під Бучею в лісі поруч з селом Мироцьке було знайдено інше поховання з трьома тілами. Чоловіків перед вбивством жорстоко катували, на руках і ногах було виявлено кульові поранення, вбивали їх пострілом у вухо. Жертвам зв'язували руки, намотували на обличчя тканину, у деяких у роті був кляп.
Але хулі! Кооператив Династія кладе черепицю на крові.
Окремо заслуговує уваги шматок із Єрмаком, якого у відео НАБУ називає Р2 і трохи розмило його фірмове хлібало.
Так от у жовтні-грудні 2021 року, коли американці уже трубили, що війна неминуча, Андрєй з дизайнеркою обирали, які будуть інтерʼєри в маєтку.
16.02.2022 року Андрєй і та ж дизайнерка узгоджують деталі…. майбутнього гардеробу. А це на секунду – був момент, коли плебсу запропонували забути про сірники і гречку і думати про травневі шашлики.
НАБУ показало візуалізацію – дорого, багато. Думаю, Росгвардія і всякі там псковські десантники оцінили б такі хороми сповна у разі повної окупації.
Кінець червня 2022 року. Теж критичний момент, бо західні партнери уже нарешті почали розкачуватись – накладали санкції на Росію і почали давати зброю. Але Андрєй і товариші зайняті правками інтерʼєрів.
У липні 2025 році фантастична корупційна четвірка занепокоїлась, що НАБУ і САП викриють ці "темні справи". Тож саме народилась ідея не просто розігнати антикорупційні органи, а й відправити детективів на фронт. Тобто застосувати "формулу Штанька" з утилізації політичних опонентів і загрози власному збагаченню.
Тут не можу не згадати феноменальну цитату Цукермана:
"НАБУ всіх (на фронт – ред). Так, люди навчені зі зброєю. Пи***йте на Покровськ і катайтеся там", – говорить він.
Тож, що маємо як підсумок?
Андрєй і Вова розказували народу, як треба економити на підготовці до війни, а то буде срака економіці. На ділі – палкі друзі влаштували дорогуще корупційне будівництво і не припиняли його ні на день, коли йшла битва за Київ, а окупанти влаштували масові розстріли під Києвом.
Два. Криса Чернишов, який був міністром розвитку громад на той час – ніяким чином не поспівчував трагедії того ж Миколаєва, де ракета убила кілька десятків жінок, які працювали в адміністрації. Зі своєю жінкою вони обирали черепицю для маєтку.
Андрєй уже навесні 2022 року влаштував собачі бої з Залужним. І поки генерал робив свою роботу – сам обирав шпалери для власної гардеробної і яке винохраніліще буде у нього на кухні.
А саме головне – не зважаючи на реальну загрозу окупації всі ці друзі будували свої котеджі і вважали, що якось воно та буде. І зійдуться посередині.
Мерзенні потвори. Це реально зло, як у фільмі "Дзвінок", яке вилізло із каналів 1+1 та Інтер.