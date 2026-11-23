Фото: прокуратура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Близько 06:00 російський безпілотник влучив в автомобіль Dacia Logan.

Внаслідок атаки поранень і травм зазнали 61-річний чоловік та дві жінки віком 60 і 57 років.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни атакували автомобіль, який евакуйовував цивільних із Краматорська Донецької області. Загинули двоє людей, ще двоє постраждали.