21 листопада в спілкуванні з журналістами президент Зеленський озвучив цілу низку кандидатур на посаду посла України в США

21 листопада в спілкуванні з журналістами президент Зеленський озвучив цілу низку кандидатур на посаду посла України в США

Фото: Посольство України у США

Зараз ця тема стала вкрай актуальною. Вже обраний оновлений склад Конгресу США. Треба негайно починати роботу з новообраними сенаторами і конгресменами, і з тими, хто очолить обидві палати Конгресу, ключові для нас комітети в обох палатах. Да і з Білим домом і з Держдепартаментом США треба відновлювати активну комунікацію. Ми вже бачимо, які наявні і потенційні проблеми виникають на трампівському напрямі.

Є у мене відчуття, що Зеленський вже визначився з тим, хто буде представляти Україну в Вашингтоні. Зверніть увагу, яку кандидатуру він назвав першою – Оксана Маркарова, яка була на цій посаді з лютого 2021 року по серпень 2025 рік. Декілька днів тому (18 листопада) Зеленський з нею зустрічався. Можливо це була розмова про повторне призначення. Серед тем розмови була "підтримка діалогу зі Сполученими Штатами на різних рівнях".

Всі інші кандидатури для антуражу і демонстрації вибору. Приблизно так було в липні цього року, коли Зеленський проводив співбесіди з потенційними кандидатами на посаду Прем’єр-міністра України, але він вже знав, кого призначить.

Які переваги у Маркарової?

Їй не треба адаптуватись. Вона вже працювала послом України в США. Добре знає всі ключові фігури у Вашингтоні.

Вона живе в США і може вже зараз розпочинати роботу з новими конгресменами і з майбутніми керівниками обох палат Конгресу, яких вона добре знає. І у неї вже є статус спецпредставника Президента України. Можна розпочати роботу і не чекаючи агреману і офіційного призначення на посаду посла.

Критики згадають інцидент, який стався у вересні 2024 року під час візиту президента Зеленського в США. Тоді він відвідав завод з виробництва артилерійських снарядів в Пенсильванії. Республіканці це сприйняли як підтримку демократів під виборчої кампанії. Під вогнем жорсткої критики, зокрема з боку спікера Палати представників Майка Джонсона, опинилася тоді і Оксана Маркарова. Але зараз Джонсон йде з цієї посади, і спікером Палати представників буде представник Демократичної партії.

Маркарову можуть призначити якраз для більш активної роботи з конгресменами від Демократичної партії. Вона працювала при адміністрації Байдена і добре знає верхівку Демократичної партії. Але принцип двопартійної підтримки України залишається актуальним.

Щодо призначення Маркарової це лише припущення. Однак Зеленський їй явно симпатизує. І йому у Вашингтоні потрібна стовідсотково своя фігура.

Зверну увагу на ще один цікавий сюжет у відповіді Зеленського на питання про кандидатуру посла України в США.

Президент України сказав, що рішення щодо посла України у США ухвалять після фінального звіту МЗС. І серед потенційних кандидатів на цю посаду він назвав Андрія Сибігу, нинішнього міністра закордонних справ. Зеленський сказав, що Сибіга також має достатній рівень для такої посади (посла України в США – В.Ф.). Звісно має, він же зараз очолює дипломатичне відомство України. Але чи не розкрив раптом Зеленський свої подальші кадрові плани?

Чи не очікується зміна міністра закордонних справ України? Якщо так, то можливо новий очільник української дипломатії також фігурує в списку, який озвучив Володимир Зеленський. І цей список не лише про кандидатів на посаду посла України в США. Зроблю прозорий натяк – потенційний новий очільник МЗС України не був раніше міністром (був заступником), а зараз працює на високій посаді в Офісі Президента України.

Але і це лише припущення.