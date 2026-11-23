Фото: ДСНС

Пожежа сталася у дев'ятиповерховому будинку у Хаджибейському районі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пожежа виникла у квартирі на сьомому поверсі будинку на вулиці Івана та Юрія Лип. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох загиблих дітей – чотирирічного хлопчика та пʼятирічну дівчинку.

Вогнеборцям вдалося врятувати трьох людей, зокрема одну дитину. Усіх постраждалих доправили до лікарні у тяжкому стані з опіками тіла та отруєнням продуктами горіння.

До ліквідації пожежі залучались понад 20 рятувальників та психологів ДСНС.

Причину займання встановлюють.

Нагадаємо, раніше на Київщині під час пожежі у приватному будинку загинуло подружжя.