В Одесі під час пожежі у багатоповерхівці загинули двоє дітей, ще троє людей постраждали
Пожежа сталася у дев'ятиповерховому будинку у Хаджибейському районі Одеси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Пожежа виникла у квартирі на сьомому поверсі будинку на вулиці Івана та Юрія Лип. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох загиблих дітей – чотирирічного хлопчика та пʼятирічну дівчинку.
Вогнеборцям вдалося врятувати трьох людей, зокрема одну дитину. Усіх постраждалих доправили до лікарні у тяжкому стані з опіками тіла та отруєнням продуктами горіння.
До ліквідації пожежі залучались понад 20 рятувальників та психологів ДСНС.
Причину займання встановлюють.
Нагадаємо, раніше на Київщині під час пожежі у приватному будинку загинуло подружжя.
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