Шантаж Сенс Банку: на плівках НАБУ могли згадати Арахамію

Фото: Українська правда

На плівках "Форест Гамп" Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента, могла згадувати керівника фракції "Слуги Народа". Журналісти дослідили розшифровки, де вона часто згадує чоловіка на ім'я "Давид"

Про це повідомляє "Бабель", передає RegioNews.

Зазначається, що на плівках Ірина Мудра розповідає, що Сенс Банк шантажували двоє людей. Зокрема, вони обіцяли їм, що "не будуть мочити банк".

На плівках заступниця керівника Офісу президента називає двох людей. Прізвище другої людини вирізане, проте сказано, що це "голова комітету ВРУ". Журналісти припускають, що це може бути про керівника фракції "Слуга народа" Давида Арахамію.

"Ми робимо це припущення тому, що його зробив сам Данило Гетманцев — єдиний із усіх голів комітетів парламенту. Крім того, з голів комітетів парламенту він єдиний, хто багато разів публічно критикував керівництво Сенс Банку. (Данило Гетманцев заперечує, що вів із ким-небудь розмови про контроль над банком.)" - кажуть журналісти.

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Микитася під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

За даними ЗМІ, народному депутату Вадиму Столару інкримінують вчинення кримінальних злочинів за 5 різними статтями. Серед них – створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.