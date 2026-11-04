01:35  04 листопада
Співачка Камалія заявила про спробу отруєння та пограбування
10:52  04 листопада
Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги
13:38  04 листопада
У Києві на 10 днів обмежать рух Кільцевою дорогою: як об'їхати
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2026, 14:55

Шантаж Сенс Банку: на плівках НАБУ могли згадати Арахамію

04 листопада 2026, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото: Українська правда
Читайте также
на русском языке

На плівках "Форест Гамп" Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента, могла згадувати керівника фракції "Слуги Народа". Журналісти дослідили розшифровки, де вона часто згадує чоловіка на ім'я "Давид"

Про це повідомляє "Бабель", передає RegioNews.

Зазначається, що на плівках Ірина Мудра розповідає, що Сенс Банк шантажували двоє людей. Зокрема, вони обіцяли їм, що "не будуть мочити банк".

На плівках заступниця керівника Офісу президента називає двох людей. Прізвище другої людини вирізане, проте сказано, що це "голова комітету ВРУ". Журналісти припускають, що це може бути про керівника фракції "Слуга народа" Давида Арахамію.

"Ми робимо це припущення тому, що його зробив сам Данило Гетманцев — єдиний із усіх голів комітетів парламенту. Крім того, з голів комітетів парламенту він єдиний, хто багато разів публічно критикував керівництво Сенс Банку. (Данило Гетманцев заперечує, що вів із ким-небудь розмови про контроль над банком.)" - кажуть журналісти.

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Микитася під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

За даними ЗМІ, народному депутату Вадиму Столару інкримінують вчинення кримінальних злочинів за 5 різними статтями. Серед них – створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сенс Банк Форест Гамп НАБУ Гетманцев Данило Олександрович Арахамія Давид Георгійович
Телефон "Кримінала" і обшуки в СБУ: журналісти дізналися нові подробиці
04 листопада 2026, 13:16
Обшуки у співробітників СБУ: що заявили в спецслужбі
04 листопада 2026, 12:35
Справа про мільйонні хабарі в енергетиці: НАБУ і САП завершили розслідування
04 листопада 2026, 11:40
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Операція "Карфаген": НАБУ викрило злочинну організацію за участю високопосадовців правоохоронних органів
04 листопада 2026, 15:36
Знайшов російські боєприпаси й продав їх: жителя Херсонщини засудили до шести років
04 листопада 2026, 15:25
Колапс легені та переломи: у Києві судитимуть бригадира через травму працівника
04 листопада 2026, 14:20
Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинув водій, серед постраждалих двоє дітей
04 листопада 2026, 13:57
РФ накопичила до 700 балістичних і тисячі крилатих ракет, – ГУР
04 листопада 2026, 13:50
У Києві на 10 днів обмежать рух Кільцевою дорогою: як об'їхати
04 листопада 2026, 13:38
Вигадав третю дитину для виїзду за кордон: на Закарпатті викрили чоловіка з підробленим документом
04 листопада 2026, 13:29
Телефон "Кримінала" і обшуки в СБУ: журналісти дізналися нові подробиці
04 листопада 2026, 13:16
Прикордонники показали, як знищили склад боєприпасів та уразили техніку окупантів
04 листопада 2026, 13:11
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »