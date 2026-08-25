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25 серпня 2026, 07:54

ЗМІ: Столару оголосили підозру за п'ятьма статтями – що інкримінують нардепу

25 серпня 2026, 07:54
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Фото: з відкритих джерел
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Народному депутату Вадиму Столару інкримінують вчинення кримінальних злочинів за 5 різними статтями

Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними видання, про підозру йому повідомили ще 20 серпня. Однак на момент проведення обшуків та оголошення підозри Столар перебував за межами України.

У підозрі йому інкримінують злочини за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Серед них – створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

За створення злочинної організації Столару загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, вчинене в умовах воєнного стану, передбачено від 10 до 15 років ув’язнення.

Довідка: Вадим Столар – український політик і народний депутат Верховної Ради IX скликання. Народився 10 серпня 1982 року в Києві.

У 2010-2012 роках був депутатом Верховної Ради VI скликання від Партії регіонів, а у 2019 році знову обраний до парламенту за списком "Опозиційної платформи – За життя".

Наразі є членом депутатської групи "Відновлення України" та Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

У Bihus.Info також оприлюднили нові матеріали щодо справи, зокрема записи, отримані НАБУ та САП.

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Микитася під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

Засідання щодо запобіжного заходу Ірині Мудрій перенесли на 24 серпня через клопотання її захисту, який послався на погіршення стану її здоров’я.

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