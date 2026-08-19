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19 серпня 2026, 10:21

Спецоперація "Форест Гамп": НАБУ оприлюднило фрагменти розмов фігурантів

19 серпня 2026, 10:21
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп" яка, за даними антикорупційних органів, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Наразі правоохоронці не розкривають деталей провадження та не повідомляють імен можливих фігурантів.

Подробиці справи в НАБУ пообіцяли надати згодом.

Нагадаємо, зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

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