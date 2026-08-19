НАБУ та САП проводять спецоперацію: серед фігурантів – нардепи та посадовці ОП

Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України.

До її діяльності, як зазначається, могли бути причетні високопосадовці Офісу Президента України та інші особи.

У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

Наразі правоохоронці не розкривають додаткової інформації.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

До повномасштабної війни були періоди, коли суми підкупу нардепів у "конвертах" сягали 20 тисяч доларів на місяць.

Читайте також: