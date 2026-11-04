Прикордонники показали, як знищили склад боєприпасів та уразили техніку окупантів
Бійці підрозділу "Сталевий кордон" уразили артилерію, транспорт і укриття російських військ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Протягом доби бійці уразили два автомобілі, два мотоцикли та артилерійську гармату ворога.
Також під удари потрапили п'ять укриттів, склад боєприпасів і дві антени росіян.
Крім того, прикордонники повідомили про ліквідацію двох російських військових.
Нагадаємо, Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ. Зокрема, уражено комбінат "Каменський", який залучений до виробництва ракет.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Операція "Карфаген": НАБУ викрило злочинну організацію за участю високопосадовців правоохоронних органів
04 листопада 2026, 15:36Знайшов російські боєприпаси й продав їх: жителя Херсонщини засудили до шести років
04 листопада 2026, 15:25Шантаж Сенс Банку: на плівках НАБУ могли згадати Арахамію
04 листопада 2026, 14:55Колапс легені та переломи: у Києві судитимуть бригадира через травму працівника
04 листопада 2026, 14:20Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинув водій, серед постраждалих двоє дітей
04 листопада 2026, 13:57РФ накопичила до 700 балістичних і тисячі крилатих ракет, – ГУР
04 листопада 2026, 13:50У Києві на 10 днів обмежать рух Кільцевою дорогою: як об'їхати
04 листопада 2026, 13:38Вигадав третю дитину для виїзду за кордон: на Закарпатті викрили чоловіка з підробленим документом
04 листопада 2026, 13:29Телефон "Кримінала" і обшуки в СБУ: журналісти дізналися нові подробиці
04 листопада 2026, 13:16
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »