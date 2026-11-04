Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Протягом доби бійці уразили два автомобілі, два мотоцикли та артилерійську гармату ворога.

Також під удари потрапили п'ять укриттів, склад боєприпасів і дві антени росіян.

Крім того, прикордонники повідомили про ліквідацію двох російських військових.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ. Зокрема, уражено комбінат "Каменський", який залучений до виробництва ракет.