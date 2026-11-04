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04 ноября 2026, 14:55

Шантаж Сенс Банка: на пленках НАБУ могли вспомнить Арахамию

04 ноября 2026, 14:55
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Фото: Українська правда
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На пленках "Форест Гамп" Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента, могла вспоминать руководителя фракции "Слуги Народа". Журналисты исследовали расшифровки, где она часто упоминает мужчину по имени "Давид"

Об этом сообщает "Бабель", передает RegioNews.

Отмечается, что на пленках Ирина Мудра рассказывает, что Сенс Банк шантажировали два человека. В частности, они обещали им, что "не будут мочить банк".

На пленках заместитель руководителя Офиса президента называет двух человек. Фамилия второго человека вырезана, однако сказано, что это глава комитета ВРУ. Журналисты предполагают, что это может быть о руководителе фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.

"Мы делаем это предположение потому, что его сделал сам Даниил Гетманцев — единственный из всех председателей комитетов парламента. Кроме того, из председателей комитетов парламента он единственный, кто много раз публично критиковал руководство Сенс Банка. (Даниил Гетманцев отрицает, что вел с кем-либо разговоры о контроле над банком.)" - говорят журналисты.

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирины Мудры, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использоваться государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Никитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

По данным СМИ, народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по 5 разным статьям. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

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Сенс Банк Форест Гамп НАБУ Гетманцев Даниил Александрович Арахамия Давид Георгиевич
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