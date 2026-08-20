Справа "Форест Гамп": прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів

Фото: Радіо Свобода

Прокурор САП під час суду розповів про діяльність злочинної організації, яка фігурує в справі "Форест Гамп". Тепер стали відомі імена

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Під час суду, де обирають запобіжний захід Максимові Микитасю, прокурор розповів про те, як працювало злочинне угруповання. Також тепер журналісти мають підтвердженний персональний склад схеми:

Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу Президента

Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента

Олена Ференс, заступниця міністра юстиції

Максим Микитась, колишній народний депутат

Вадим Столар, чинний народний депутат

Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради

Микола Гладищенко, колишній голова правління державного "Сенс Банк"

Олег Ступак, колишній голова правління державного "Сенс Банк"

Людмила Снігур, начальниця департаменту державного "Сенс Банк"

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ "Метробуд")

Микита Тарковський (пов’язаний з Микитасем)

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ "Монтаж Сервіс")

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ "Філософія Девелопмент").

Нагадаємо, зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

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