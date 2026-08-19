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19 серпня 2026, 12:29

150 млн грн для застави у справі "Мідас": НАБУ оприлюднило деталі спецоперації "Форест Гамп"

19 серпня 2026, 12:29
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео про спецоперацію "Форест Гамп" та заявило про викриття групи осіб, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави одному з фігурантів справи "Мідас"

Про це повідомили НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

За версією слідства, кошти, одержані злочинним шляхом, через низку рахунків підконтрольних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи.

До складу групи, за даними антикорупційних органів, входили:

  • заступник керівника Офісу Президента України,
  • колишній народний депутат,
  • голова правління державного банку,
  • голова наглядової ради державного банку.

Для реалізації схеми, як стверджують у НАБУ, використовували державний банк та рахунки підконтрольних підприємств.

У Бюро зазначили, що кожен етап схеми узгоджувався та контролювався одним із фігурантів.

Нагадаємо, зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

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