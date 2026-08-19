Мудра, Столар і Микитась: ЗМІ назвали фігурантів спецоперації НАБУ та САП

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Журналіст "Української правди" Михайло Ткач, посилаючись на власні джерела, повідомив імена ймовірних фігурантів спецоперації НАБУ та САП, про яку антикорупційні органи заявили раніше

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис Ткача у соцмережах.

За даними джерел УП, детективи НАБУ та прокурори САП проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара, обраного від нині забороненої партії ОПЗЖ, який також відомий як великий столичний забудовник.

Водночас джерела ZN.UA у правоохоронних органах повідомили, що операція також стосується колишнього народного депутата Максима Микитася.

За словами співрозмовників видання, у справі також можуть фігурувати чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс Банку".

Ірина Мудра – заступниця керівника Офісу Президента. Раніше працювала в Міністерстві юстиції, зокрема була заступницею міністра юстиції.

– заступниця керівника Офісу Президента. Раніше працювала в Міністерстві юстиції, зокрема була заступницею міністра юстиції. Вадим Столар – народний депутат України IX скликання, обраний у 2019 році від партії "Опозиційна платформа – За життя". Після припинення діяльності фракції ОПЗЖ він увійшов до депутатської групи "Відновлення України". Столар також є бізнесменом, якого ЗМІ називають київським забудовником.

– народний депутат України IX скликання, обраний у 2019 році від партії "Опозиційна платформа – За життя". Після припинення діяльності фракції ОПЗЖ він увійшов до депутатської групи "Відновлення України". Столар також є бізнесменом, якого ЗМІ називають київським забудовником. Максим Микитась – колишній народний депутат України VIII скликання. На момент обрання до Верховної Ради був президентом Української державної будівельної корпорації "Укрбуд".

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

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