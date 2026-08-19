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19 серпня 2026, 11:15

НАБУ проводить обшуки у голови наглядової ради "Сенс Банку" – джерела

19 серпня 2026, 11:15
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Фото: з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в офісі наглядової ради "Сенс Банку", зокрема у голови наглядової ради Миколи Гладишенка

Про це повідомляють джерела "Економічної правди", передає RegioNews.

"ЕП" звернулася до пресслужби банку із запитом щодо проведення слідчих дій. Там на момент публікації не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про обшуки.

Як відомо, навесні "Українська правда" опублікувала нову серію "плівок Міндіча". У розшифровках фігуранти розслідування НАБУ обговорювали призначення членів наглядової ради "Сенс Банку"ще до того, як відповідне рішення ухвалив уряд та погодив Національний банк України.

Зокрема, співрозмовники обговорювали власні "квоти" у наглядовій раді державного банку, які, за даними розслідування, мали забезпечити їм вплив на рішення фінустанови.

Микола Гладишенко – український юрист, який працював у фінансовому секторі. У 2022 році став заступником голови правління державної компанії "Укрфінжитло".

У 2025 році Гладишенко увійшов до наглядової ради "Сенс Банку" як незалежний член, а згодом очолив її. У травні 2026 року він за власною ініціативою тимчасово відсторонився від виконання повноважень голови наглядової ради на період з'ясування обставин навколо ситуації в банку.

Нагадаємо, зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася. У справі також можуть фігурувати чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс Банку".

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