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04 листопада 2026, 13:16

Телефон "Кримінала" і обшуки в СБУ: журналісти дізналися нові подробиці

04 листопада 2026, 13:16
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Фото: УП
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Обшуки НАБУ і САП у керівників підрозділів Служби безпеки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Раніше його затримали антикорупційні органи

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За словами джерел видання, Осіпов був близьким до високопосадовців СБУ. Співрозмовники УП припускають, що обшуки можуть бути пов’язані з інформацією, яку правоохоронці отримали після затримання чоловіка.

"Після затримання близького до топпосадовців СБУ Андрія Осіпова (Кримінала) головною інтригою для всіх силовиків було, чи розблокували НАБУ і САП його телефон. І судячи із подій, схоже, розблокували", – зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

Згодом НАБУ та САП заявили, що в межах операції "Карфаген" викрито злочинну організацію, яка систематично підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.

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