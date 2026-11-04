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04 листопада 2026, 13:50

РФ накопичила до 700 балістичних і тисячі крилатих ракет, – ГУР

04 листопада 2026, 13:50
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Фото: ГУР
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Станом на жовтень Росія накопичила до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів. Її військово-промисловий комплекс здатний виробляти понад 200 ракет щомісяця, зокрема до 110 балістичних

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує RegioNews.

Попри міжнародні санкції, Росія продовжує виробляти далекобійне ракетне озброєння та поповнювати його запаси.

За наведеними оцінками, щомісяця РФ виготовляє близько 65 балістичних ракет "Іскандер-М", 40 ракет РМ-48У для С-400, понад 80 крилатих ракет Х-101 та близько 29 "Калібрів".

Поточні запаси окремих типів ракет оцінюють так:

  • "Іскандер-М" – близько 115 одиниць;
  • РМ-48У – до 400;
  • "Онікс" – понад 600;
  • "Циркон" – понад 120;
  • "Калібр" – понад 450.

За сім місяців 2026 року Росія виготовила понад 55 ракет "Онікс" і понад 30 "Цирконів". Також триває розробка модернізованого комплексу з прогнозованою дальністю 550-700 км.

Зазначається, що виробництво ракет "Кинджал" тимчасово призупинене через проблеми з точністю. Водночас у ракетах Х-101 фіксують технічні несправності, через які окремі партії повертають виробникам.

Частину виготовлених "Калібрів" Росія спрямовує до стратегічного резерву, зокрема для подальшого оснащення флотів.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило розбір нової версії російських реактивних БпЛА "Герань-4", які ворог почав застосовувати восени цього року.

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