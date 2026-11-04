Колапс легені та переломи: у Києві судитимуть бригадира через травму працівника

Фото: Нацполіція

У Києві судитимуть бригадира КП УЗН Деснянського району. Йдеться про травму працівника на виробництві

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у травні минулого року. 48-річний працівник за дорученням керівника складав деревину. Під час роботи він піднявся на конструкцію, втратив рівновагу та впав на землю.

Бригадир повинен був дбати про безпеку працівника, надати йому практичне та відповідне обладнання для виконання роботи, проте він це не зробив.

"Унаслідок падіння потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у вигляді перелому ребра, закритої травми грудної клітки та лівобічного пневмотораксу з колапсом легені на 50%, що є небезпечним для життя станом і потребувало тривалого лікування", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Вінниці на підприємстві загинув робітник. Під час виконання ремонту шнекового навантажувача чоловік втратив рівновагу та впав.