Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленим свідоцтвом про народження третьої дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

У пункті пропуску "Біла Церква" чоловік надав прикордонникам посвідчення багатодітної сім'ї та три свідоцтва про народження дітей. Один із документів викликав підозру.

Під час перевірки з'ясувалося, що відомостей про свідоцтво немає в базах даних. Крім того, на момент нібито народження дитини на окупованій території її мати перебувала на підконтрольній Україні території.

Чоловік зізнався, що купив підроблене свідоцтво через Telegram, а зазначеної в ньому дитини не існує.

Прикордонники повідомили про правопорушення Нацполіцію.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка за $10 тисяч обіцяла переправити чоловіка до Угорщини. Їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.